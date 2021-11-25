Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a 'rabia' göndermesi

25 Kasım 2021 Perşembe, 13:38

BAE Veliaht Prens'i Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan dün temaslarda bulunmak üzere Türkiye'yi ziyaret etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan gerçekleşen görüşmede, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da iki ülke arasında olası bir swap anlaşmasına yönelik ön görüşme yürüttüğü ortaya çıktı. Öte yandan Gazeteci Emin Çapa da Ankara kulislerinde, Nahyan'ın, ASELSAN'ı almak için görüşmelere başlattığını iddia etti.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, BAE'nin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile ilişkilerini hatırlatarak Erdoğan'a yüklendi.

Kılıçdaroğlu, Mursi taraftarlarının meydanlarda yaptığı Erdoğan'ında sık sık kullandığı "rabia" işaretini hatırlatarak, "Saray'ın her şeyi yalan dolan" ifadelerini kullandı.

''HAKİKİ MÜSLÜMANLARIN SARAY'IN YANINDA YERİ YOKTUR''

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, "BAE Veliaht Prensi geldi, hazır ola geçtin Erdoğan. Ne oldu senin rabiana, ihvanına? Hep söylüyorum; Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını. Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur" ifadelerine yer verdi.

"NE OLMUŞTU"

Mısır'da 2013 Temmuz'unda yapılan askeri darbe sonrası, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi devrilmiş, yerine General Abdülfettah es-Sisi geçmişti.

Mursi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakın olduğu Müslüman Kardeşler'in adayıydı. Erdoğan, Mursi'ye yapılan darbeyi kendine yapılmış sayarak Sisi yönetimine ve destekçisi BAE ile Suudi Arabistan'a sert tavır alarak, bu ülkelerle Türkiye'nin ilişkilerinde soğuk rüzgârlar esmesine neden olmuştu.

Erdoğan, Mısır'da darbeye direnenlerin sembolü olan "rabia"yı meydanlarda sık sık kullanmış, adeta partisinin sembol işareti haline getirmişti.