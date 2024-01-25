Cumhuriyet yazarları Kılıçdaroğlu’yla buluştu

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet yazarları Terkoğlu, Pehlivan ve Ağırel ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 23:50
Cumhuriyet yazarları Kılıçdaroğlu’yla buluştu
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet yazarları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile bir araya geldi. 

Söz konusu haberi sosyal medya üzerinden duyuran Barış Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı: 

“CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhuriyet yazarları olarak buluştuk. Kılıçdaroğlu ile memleket üzerine konuştuk.”


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