Cumhuriyet yazarları Kılıçdaroğlu’yla buluştu

Yayınlanma: 25.01.2024 - 23:50

Güncelleme: 25.01.2024 - 23:50

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet yazarları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile bir araya geldi.

Söz konusu haberi sosyal medya üzerinden duyuran Barış Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhuriyet yazarları olarak buluştuk. Kılıçdaroğlu ile memleket üzerine konuştuk.”