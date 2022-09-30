Sert mesajların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener ilk kez baş başa görüştü

30 Eylül 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisine yönelik “Bazılarınızın sesi çıkmıyor, benimle olduğunuzu hissetmek istiyorum” sözleri ve İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “6’lı masa noter değil, kazanacak bir aday olmalı” çıkışının ardından iki lider dün ilk kez İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’i, genel merkez önünde İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı ve Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Akşener ile baş başa görüşmeye geçti.

"SORUN YOK"

Akşener’in sözlerine ilişkin konuşan İYİ Parti kaynakları, Akşener’in çıkışının “bir aday dayatması istemediklerine yönelik olduğunu” vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun da ilk günden bu yana uzlaşmacı bir tavırda olduğunu söyleyen İYİ Partililer, “Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin parti içine yönelik olduğunu düşünmeyi tercih ettiklerini” söyledi.

Partililer “parlamenter sisteme geçiş ve demokrasi vaadiyle bir araya gelen altı partinin birbirlerine dayatmacı bir adım atmaması gerektiğinin” altını çizdi. CHP kaynakları da dün iki liderin buluşmasıyla masada birlik görüntüsünün vurgulandığını aktarırken “Sayın Akşener de genel başkanımızın sözleriyle çelişen bir açıklama yapmadı. İlk günden beri hep adaya masanın karar vereceğini vurguladı. Liderler bir sorun olmadığını göstermiş oldu. İki liderin arasında ciddi bir güven ilişkisi var. İttifakın sağlam bir temeli var. Pazar günü ev sahipliğimizde yapılacak zirve sonrası da yapılacak açıklamayı tüm Türkiye görecek” yorumunda bulundu. Akşener’in “kazanacak aday” çıkışını iki liderin bire bir görüşmesinde de vurguladığı öğrenildi.

İTTİFAK GENİŞLİYOR MU?

İki liderin baş başa görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası Akşener, Kılıçdaroğlu’na arabasına kadar eşlik etti. Kameralara gülümseyerek poz veren liderler, gazetecilerin hiçbir sorusunu yanıtlamadı. Kulislere göre; liderler bu haftaki görüşmelerinde Millet İttifakı’nın altı parti olarak genişleme ihtimalini de ele aldı. Konuya ilişkin pazar günü bir açıklama gelebileceği söylendi.