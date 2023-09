Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nın 'değişim' çıkışına yanıt: 'Tartışma CHP'yi büyütür'

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

CHP, kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Anıtpark’ta yurttaşlarla 100. yıl buluşması düzenledi. Programa partide değişim çıkışıyla gündeme gelen ve gazetemize yazdığı 100. yıl yazısında “CHP de değişecek Türkiye de değişecek” vurgusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılmadı. Buna karşın seçim sonrası “İttifak dağıldı” yorumları yapılırken Millet İttifakı’ndaki partilerin kurmayları, kutlamayı protokolden takip etti.

Törene katılan eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen’e plaket verildi.

"TARTIŞMALAR KATKIDIR"

Konuşmasına ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan Kılıçdaroğlu, “Milli Mücadele’mizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi partimizin ilk kongresidir. Atatürk de CHP’nin 15 Ekim 1927 tarihli 2. Büyük Kurultayı açış konuşmasında, partimizin ilk kongresini tescil etmiştir. Bu nedenle, kuruluşundan önce ilk kongresini yapmış bir parti olarak da dünya siyasi tarihinde özgün bir yere sahibiz” diye konuştu. Ardından İmamoğlu’nun gazetemizdeki yazısına gönderme yapan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Partimiz halkın hürriyetini ve hâkimiyetini ortadan kaldırmak isteyen herkese ve her kuruma karşı devrimci bir ruhla dikilmeyi ilke edinmiştir. Bu temel ilke doğrultusunda parti içi tartışmalardan da çekinmemiş, aksine parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak kabul etmiştir. Her bir CHP’li, etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaları, büyük Atatürk’ün önderliğinde başlayan ve ülkemizin kalıcı olarak demokratikleşmesi hedefini taşıyan devrimci mücadelemize bir katkı olarak niteler. Bu bağlamda, yüz yıllık tarihimiz boyunca yaşadığımız tüm tartışmalar, yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur.”

“Parti sağa savruluyor” eleştirilerine gönderme yapan Kılıçdaroğlu, “Bize göre CHP’lilerin bugün için en önemli görevi, bu zamana kadar buluşamadıklarımızla da buluşarak geleceğe eminadımlarla yürümektir” dedi.

UMUTSUZLUĞU YIKAR

Seçmendeki moral bozukluğuna da değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini, “CHP, bu sıkıntılı dönemde umutsuzluğu yıkacak tek adrestir. Çünkü CHP, Türkiye’nin içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde umutsuzluk aşılanamayacak tek adrestir. Tek adam rejimine karşı, diktatörlüğüne karşı elbette kazanacağız” diyerek bitirdi.