Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na kutlama: Saatimiz iktidara ayarlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'nu kutladı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için, saatimiz iktidara ayarlı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:58
Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na kutlama: Saatimiz iktidara ayarlı
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Saadet Partisi'nin 8. Olağan Kongresi, "Kararlıyız, Milletin İktidarında Saadet Var" sloganıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tek aday olduğu kongrede, partinin toplam 1200 delegesinden, 1050'si oy kullandı. Kongrede yapılan seçim sonucu, oyların tamamı geçerli sayıldı. Karamollaoğlu, oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçilen Karamollaoğlu'nu Twitter hesabı üzerinden kutladı.

Kılıçdaroğlu, kutlama mesajında şunları kaydetti:

“Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisi’nin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Temel Karamollaoğlu’nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için, saatimiz iktidara ayarlı.”


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