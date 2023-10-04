Kılıçdaroğlu'ndan MEB eleştirisi: 'Milli' olmaktan çıkmış durumda

Yayınlanma: 04.10.2023 - 13:55

Güncelleme: 04.10.2023 - 13:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul'u ziyaret etti.

Ziyaretin ardından ortak bir basın açıklaması gerçekleştiren Kılıçdaroğlu ve Kurul, Türkiye'de eğitimin son durumunu değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) politikalarını eleştirdi. "MEB milli olmaktan çıkmış durumda" diyen Kılıçdaroğlu, "MEB milli ise bakandan bakana eğitim politikası değişmez. Kendi siyasi ideolojileriniz için bakanlık makamını kullanıyorsanız bu bakanlık milli olmaz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Aslında bir sorunu en iyi o sorunu yaşayan anlatır. Buraya gelmemizin temel sebebi o. Bu sorunları yaşayanların, bu sorunları geniş kitlelere duyurması lazım.

Birincisi Milli Eğitim Bakanlığı. MEB milli olmaktan çıkmış durumda. MEB milli ise bakandan bakana eğitim politikası değişmez. Kendi siyasi ideolojileriniz için bakanlık makamını kullanıyorsanız bu bakanlık milli olmaz.

Öğretmenlere yapılan baskı… Siz öğretmenlere önlük gödereceğinize çocuklara bir öğün yemek verin. Çocuk okula aç geliyorsa öğretmenle çocuk arasında ilişkin kurulama. Bunlar geldiler öce sütü sonra yemeği kestiler. Tasarrufu öğrencinin yemeğinden mi yapacaksınız?

57 bin 340 dersliğe ihtiyaç var. Bunu biz değil kendileri söylüyorlar. 21 yıldır bunu yapamadıysanız siz iktidar olamadınız demektir. Siyaset kurumu var olan sorunları çözmek yerine derinleştirmek gibi bir misyon oluşturmuş durumda."