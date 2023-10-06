Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ'a 'geçmiş olsun' ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye olan Tele-1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan ve 101 gün boyunca cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.
Silivri Cezaevi’nde Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman’ı; Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ise Çiğdem Mater ve yönetmen Mine Özerden’i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.
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