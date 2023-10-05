Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve il yönetimi ile bir araya geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Kongresi’nde CHP Ankara İl Başkanlığı’na seçilen Ümit Erkol ve il yönetimi ile görüştü.

ANKA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:54
Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve il yönetimi ile bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Eylül 2023’te yapılan CHP Ankara İl Başkanlığı’na seçilen Ümit Erkol ve il yönetimi ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.


Ankara CHP CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Erkol

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