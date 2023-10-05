Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve il yönetimi ile bir araya geldi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Kongresi’nde CHP Ankara İl Başkanlığı’na seçilen Ümit Erkol ve il yönetimi ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Eylül 2023’te yapılan CHP Ankara İl Başkanlığı’na seçilen Ümit Erkol ve il yönetimi ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
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