Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve il yönetimi ile bir araya geldi

Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:54

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Eylül 2023’te yapılan CHP Ankara İl Başkanlığı’na seçilen Ümit Erkol ve il yönetimi ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

