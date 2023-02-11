Kılıçdaroğlu'ndan 'online eğitim' kararına tepki: Sakın okulları kapatmayın, sakın; elimizde bir tek gençlerimiz kaldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerde eğitimin online devam edeceğini açıklamasının ardından, "Sakın okulları kapatmayın, sakın; elimizde bir tek gençlerimiz kaldı" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının tamamının depremzedelere tahsis edileceğini ve üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karara tepki göstererek, "Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Sakın okulları kapatmayın, sakın. Covid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim. Sakın. Elimizde bir tek gençlerimiz kaldı."
Sakın okulları kapatmayın, sakın. Covid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim. Sakın. Elimizde bir tek gençlerimiz kaldı.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 11, 2023
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