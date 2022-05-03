Kılıçdaroğlu'ndan parti liderlerine ve eski cumhurbaşkanlarına bayram telefonu

03 Mayıs 2022 Salı, 15:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 7 siyasi partinin genel başkanlarını arayarak Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

7 SİYASİ PARTİYE BAYRAM TELEFONU

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla arayarak bayramlarını kutladı.