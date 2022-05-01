Kemal Kılıçdaroğlu Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor’u kutluyorum. Her iki takımımıza da Süper Lig mücadelesinde başarılar diliyorum” dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 19:37
Kemal Kılıçdaroğlu Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
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Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor’u tebrik etti. K

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor’u kutluyorum. Her iki takımımıza da Süper Lig mücadelesinde başarılar diliyorum."


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