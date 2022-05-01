Kemal Kılıçdaroğlu Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

01 Mayıs 2022 Pazar, 19:37

Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor’u tebrik etti. K

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor’u kutluyorum. Her iki takımımıza da Süper Lig mücadelesinde başarılar diliyorum."