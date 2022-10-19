Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e sert tepki: 'Gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK’ün TELE1 ekranlarına üç gün kapatma cezası verilmesine tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz.”
Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 19, 2022
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