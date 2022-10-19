Kılıçdaroğlu'ndan RTÜK'e sert tepki: 'Gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz'

19 Ekim 2022 Çarşamba, 17:56

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, RTÜK’ün TELE1 ekranlarına üç gün kapatma cezası verilmesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz.”