Kılıçdaroğlu Adana'da: 'Yurt sorununu 1 yılda çözeceğiz'

19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.



AKP döneminde öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak iktidara geldiklerinde 'yurt sorununu' 1 yılda çözeceklerini söyledi.

"BİZİM MALI GÖTÜRME KÜLTÜRÜMÜZ YOK"

"Halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi malı götürme kültürümüz yok bizim" diyen CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:



"20 yılda çözemedikleri yurt sorununu Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde 1 yılda çözeceğiz. Herhangi anne baba evladını rahatlıkla yurtlara gönderecek. Halka hizmet etmeyi temel ilke edindik. Halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi malı götürme kültürümüz yok bizim. Biz bu ülkeye hizmet etmeyi kabul eden bir gelenekten geliyoruz."

"KARNELERİ SEÇİM ZAMANI ÖNÜNÜZE GELECEK"

Kılıçdaroğlu, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Karneleri seçim zamanı sizin önünüze gelecek, notları vereceksiniz. İktidarı siz değiştireceksiniz" diye konuştu.

"ASIL TEMEL HEDEF HALKA HİZMETTİR"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Adana'nın ne kadar bereketli bir kent olduğunu, bir büyükşehir olduğunu biliyorum. Yazarıyla, çizeriyle, sanatçısıyla, alınteri döken emekçisiyle, bacaları tüten fabrikalarıyla, Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkı yapan kentlerden birisi. Bu kente hizmet etmek ayrıca son derece güzel ve keyifli bir olay.

Yurtlar, kreşler, yollar yapıyor. Altyapıyı değiştiriyor, asbestli boruları değiştiriyor sizin sağlığınız için. Yıllardır sizler asbestli borulardan su içtiniz, o bunları değiştirdi. Bizim bütün büyükşehir belediyelerimiz aynı çabayı gösteriyorlar. Kentin sorunu varsa soruna kitleniyorlar. Siz bütün engelleri aşacaksınız ve halka hizmet edeceksiniz. Asıl temel hedef halka hizmettir. Halka hizmet Hakk'a hizmettir.

20 yılda çözemedikleri yurt sorununu Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde 1 yılda çözeceğiz. Herhangi anne baba evladını rahatlıkla yurtlara gönderecek. Biz halka hizmet etmeyi temel ilke edindik. Halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi malı götürme kültürümüz yok bizim. Biz bu ülkeye hizmet etmeyi kabul eden bir gelenekten geliyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Karneleri seçim zamanı sizin önünüze gelecek, notları vereceksiniz. İktidarı siz değiştireceksiniz.

Sizin sorunlarınızı çözmeyen ama beşli çetelere hizmet edenleri iktidardan alın ve değiştirin. Şimdi değiştirme zamanı. Şimdi yeni bir Türkiye zamanı. Şimdi güçlü bir Türkiye zamanı. Türkiye ikinci yüzyılına çok güçlü olarak girecektir sizlerin taktiri ile. Altı siyasi bir araya geldik. Bizi bir araya getiren demokrasi, insan hakları, size hesap vermektir, kucaklaşmaktır kamplaşmak değil. Türkiye'nin bu kadar sorunu varken insanları kamplaştırmak, birbirine düşürmek, düşman etmek asla ve asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öyle tutuyorlar. O tabanda da ciddi bir çözülme var. Bütün sorunlara kitlenip çözeceğiz. Adana'dan söz veriyorum hepinize. Bu ülkeye adaleti getireceğim. Adalet ya gelecek ya gelecek."