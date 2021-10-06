Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Erdoğan rapor almalı

06 Ekim 2021 Çarşamba, 13:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yanıt verdi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Dindar bir anayasa olmalı, ilk 4 madde ise değişebilir" açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Erdoğan, Kahraman'ın sözlerine rağmen CHP liderini suçlayarak "İlk 4 maddeyi değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?" diye konuştu.

"SAĞLIK RAPORU ALMALI"

Erdoğan'a Twitter hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu ise "Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!