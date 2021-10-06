Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: Erdoğan rapor almalı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter'dan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yanıt verdi.
Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Dindar bir anayasa olmalı, ilk 4 madde ise değişebilir" açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Erdoğan, Kahraman'ın sözlerine rağmen CHP liderini suçlayarak "İlk 4 maddeyi değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?" diye konuştu.
"SAĞLIK RAPORU ALMALI"
Erdoğan'a Twitter hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu ise "Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi: AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!
AK Parti’nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 6, 2021
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- LC Waikiki'nin patronundan uyarı
- Ünlü futbolcunun eşi hayatını kaybetti!
- AKP'nin anketlerini açıkladı
- İşte Saray'ın BAE'ye Peker teklifleri
- Rüşvet aldığı iddia edilen daire başkanı hakkında karar
- 'Bölücü kebapçı' sözlerine CHP'den yanıt
- TÜGVA’dan alındı İBB’ye devredildi
- Badeci şeyh Işık hakkında yeni karar
- Erdoğan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi çıkışı
- Ünlü sanatçı yaşamını yitirdi