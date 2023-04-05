Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Mescid-i Aksa'daki saldırıyı şiddetle lanetliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın üzerine sert bir tepki açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:36
Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Mescid-i Aksa'daki saldırıyı şiddetle lanetliyorum
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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti.

İsrail'in bu saldırısına CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: 

"Filistinli kardeşlerimize karşı Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu zulmün artık son bulmasını diliyorum, daima yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum."

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı: 

 


israil Filistin-İsrail CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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