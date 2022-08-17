Kılıçdaroğlu, Yalova'daki Deprem Anıtı'nı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük Marmara Depremi’nin 23’üncü yıldönümünde, Yalova’daki Deprem Anıtı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, anıta karanfiller bıraktı.

ANKA
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:37
Kılıçdaroğlu, Yalova'daki Deprem Anıtı'nı ziyaret etti
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Partisinin grup toplantısı için bugün Yalova’ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi Gölcük olan ve 17 Ağustos 1999’da meydana gelen büyük Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Deprem Anıtı’nı ziyaret etti.

Ziyarette Kılıçdaroğlu’na milletvekilleri ve yurttaşlar da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, karanfiller bıraktığı anıt içerisindeki sergiyi de gezdi.


17 Ağustos 1999 Kemal Kılıçdaroğlu Anıt Yalova

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