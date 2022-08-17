Kılıçdaroğlu, Yalova'daki Deprem Anıtı'nı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük Marmara Depremi’nin 23’üncü yıldönümünde, Yalova’daki Deprem Anıtı’nı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, anıta karanfiller bıraktı.
Partisinin grup toplantısı için bugün Yalova’ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi Gölcük olan ve 17 Ağustos 1999’da meydana gelen büyük Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Deprem Anıtı’nı ziyaret etti.
Ziyarette Kılıçdaroğlu’na milletvekilleri ve yurttaşlar da eşlik etti.
Kılıçdaroğlu, karanfiller bıraktığı anıt içerisindeki sergiyi de gezdi.
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