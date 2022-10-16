AKP'li Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi: Bizim kader anlayışımız, Emeviler’in 'Cebriyeci' kader anlayışını andırıyor
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 41 madencinin ölümünün ardından 'kader' açıklaması yapılmasına tepki gösterdi. Çelik, Mehmet Akif Ersoy'un “'Kadermiş' Öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru; Belanı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu" dizelerini, "Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler’in “Cebriyeci” kader anlayışını andırıyor" ifadeleriyle paylaştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'da maden ocağındaki patlama hayatını kaybeden 41 işçinin ardından "Birileri dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız" demişti.
Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, isim vermeden Erdoğan'ın 'kader' açıklamasına tepki gösterdi.
Çelik sosyal medya hesabından Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaşarak şunları yazdı:
"Önce, en ince detayına kadar tedbir, sonra tevekkül ve takdire teslimiyet… Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler’in "Cebriyeci” kader anlayışını andırıyor. Çarpık kader anlayışına Mehmet Akif’in diyecekleri var:
Önce, en ince detayına kadar tedbir, sonra tevekkül ve takdire teslimiyet… Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler’in “Cebriyeci” kader anlayışını andırıyor.— Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) October 16, 2022
Çarpık kader anlayışına Mehmet Akif’in diyecekleri var: pic.twitter.com/Cn02H3SP8C
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Feci kaza: Hostesleri taşıyan araç ok gibi saplandı
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- Berna Laçin ameliyat olacağını açıkladı
- Erdoğan'ın 'cami alanı' planı bozuldu
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- 24 katlı rezidanstaki yangının nedeni belli oldu
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Oğuzhan Uğur gündem olan Hakan Şükür paylaşımını sildi
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!