AKP'li Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi: Bizim kader anlayışımız, Emeviler’in 'Cebriyeci' kader anlayışını andırıyor

16 Ekim 2022 Pazar, 23:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'da maden ocağındaki patlama hayatını kaybeden 41 işçinin ardından "Birileri dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız" demişti.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, isim vermeden Erdoğan'ın 'kader' açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik sosyal medya hesabından Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaşarak şunları yazdı:

"Önce, en ince detayına kadar tedbir, sonra tevekkül ve takdire teslimiyet… Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler’in "Cebriyeci” kader anlayışını andırıyor. Çarpık kader anlayışına Mehmet Akif’in diyecekleri var: