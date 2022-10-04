Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Abdulhamit Gül'den yanıt: 'Milletimizin hakkı, demokrasinin gereği'
Eski Adalet Bakanı ve AKP Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine ilişkin "Anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir" açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü için kanun teklifi vereceklerini duyurmasına ilişkin AKP kurmaylarından olumsuz açıklamalar gelirken eski Adalet Bakanı ve AKP Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül desteğini bildirdi.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Abdulhamit Gül, teklife ilişkin "Anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir" dedi.
Gül'ün paylaşımı şöyle:
"Kılık kıyafet yasaklarının kalkması AK siyasetin, Recep Tayyip Erdoğan’ın tartışmasız başarısıdır. 10 yıl önce CHP’nin Mahkeme kapılarında iptal ettirdiği başörtüsüne mutlak ve kalıcı özgürlük için anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir."
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- AKP'den dikkat çeken hamle
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- Saray’a giderken değişti
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt