Kılıçdaroğlu'nun çağrısına Abdulhamit Gül'den yanıt: 'Milletimizin hakkı, demokrasinin gereği'

04 Ekim 2022 Salı, 13:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü için kanun teklifi vereceklerini duyurmasına ilişkin AKP kurmaylarından olumsuz açıklamalar gelirken eski Adalet Bakanı ve AKP Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül desteğini bildirdi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Abdulhamit Gül, teklife ilişkin "Anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir" dedi.

Gül'ün paylaşımı şöyle:

"Kılık kıyafet yasaklarının kalkması AK siyasetin, Recep Tayyip Erdoğan’ın tartışmasız başarısıdır. 10 yıl önce CHP’nin Mahkeme kapılarında iptal ettirdiği başörtüsüne mutlak ve kalıcı özgürlük için anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir."