Kılıçdaroğlu'ndan ölüm yıldönümünde Tarık Akan mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Tarık Akan'ın ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Tarık Akan'ı ölüm yıl dönümünde andı.
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Birçok hak mücadelesinde ön safta yer almış, değerli bir sanatçı ve aydın bir insandı… Gönlümüzde taht kuran Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının 7. yılında özlemle anıyorum. O’nu daima halkın yanında olmuş, cesur bir insan olarak hatırlayacağız."
Birçok hak mücadelesinde ön safta yer almış, değerli bir sanatçı ve aydın bir insandı… Gönlümüzde taht kuran Tarık Akan'ı aramızdan ayrılışının 7. yılında özlemle anıyorum. O’nu daima halkın yanında olmuş, cesur bir insan olarak hatırlayacağız. pic.twitter.com/7ltOFjFMZK— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 16, 2023
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