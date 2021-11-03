Kılıktan kılığa giren 'FETÖ imamı' yakayı ele verdi
FETÖ'nün "Gümüşhane il imamı" olduğu belirtilen Özcan Otkun, Trabzon’da saklandığı evde polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün "Gümüşhane il imamı” olduğu belirtilen Özcan Otkun’un (48) Trabzon’da saklandığını tespit etti.
Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır mahallesindeki bir evde saklandığı belirlenen Gümüşhane Üniversitesi’nden ihraç Öğretim Üyesi Özcan Otkun, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan Otkun, emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Zanlı Otkun'un yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlendi.
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