Kılıktan kılığa giren 'FETÖ imamı' yakayı ele verdi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 16:18

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün "Gümüşhane il imamı” olduğu belirtilen Özcan Otkun’un (48) Trabzon’da saklandığını tespit etti.

Ortahisar ilçesindeki Çukurçayır mahallesindeki bir evde saklandığı belirlenen Gümüşhane Üniversitesi’nden ihraç Öğretim Üyesi Özcan Otkun, polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan Otkun, emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Zanlı Otkun'un yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlendi.



