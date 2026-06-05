Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Hakan Bilecen, yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Bilecen, partisinden istifa edeceği ve AKP'ye katılacağı yönünde ortaya atılan iddiaları geçen ay yalanlamıştı. Bilecen, 17 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada "Halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi mensubu bir belediye başkanı olarak görevimin başındayım. Enerjimi ve vaktimi şehrin çözüm bekleyen sorunlarına vermekten başka bir gündemim ve girişimim yoktur. Aslı olmayan konularla gündemi meşgul ederek bizlere güvenenleri ve sevenleri rencide etmeye çalışanların, kendilerine daha yapıcı gündemler edinmeleri naçizane tavsiyemdir" demişti.