Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti

5.06.2026 13:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bilecen, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Hakan Bilecen, yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Bilecen, partisinden istifa edeceği ve AKP'ye katılacağı yönünde ortaya atılan iddiaları geçen ay yalanlamıştı. Bilecen, 17 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada "Halihazırda Cumhuriyet Halk Partisi mensubu bir belediye başkanı olarak görevimin başındayım. Enerjimi ve vaktimi şehrin çözüm bekleyen sorunlarına vermekten başka bir gündemim ve girişimim yoktur. Aslı olmayan konularla gündemi meşgul ederek bizlere güvenenleri ve sevenleri rencide etmeye çalışanların, kendilerine daha yapıcı gündemler edinmeleri naçizane tavsiyemdir" demişti. 

İlgili Konular: #Hakan Bilecen

İlgili Haberler

Çarpıcı ‘mutlak butlan’ anketi: CHP seçmeni Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?
Çarpıcı ‘mutlak butlan’ anketi: CHP seçmeni Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu? KONDA, CHP Kurultayı’na ilişkin verilen ‘tedbirli mutlak butlan’ kararına ilişkin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre, kararı yanlış bulanların oranı yüzde 52 oldu. CHP seçmeninin yüzde 53’ü yeni kurultay çağrısına destek verirken, ‘Kılıçdaroğlu genel başkan olmalı’ diyen CHP seçmeninin oranı ise sadece yüzde 5’te kaldı.
Konda'dan çarpıcı anket: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını en çok AKP'liler istiyor
Konda'dan çarpıcı anket: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını en çok AKP'liler istiyor Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler sürerken, Konda'dan dikkat çeken bir anket geldi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanlığı görevine gelmesini isteyen CHP'lilerin oranı yüzde 5'te kalırken, AKP'lilerin oranı yüzde 39 oldu. 'Kılıçdaroğlu' diyen MHP'lilerin oranının ise yüzde 31 olduğu görüldü.
CHP Kurultayı hakkında verilen
CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) geçmiş büyük kurultayına yönelik "mutlak butlan" talepli davada verdiği son karar, siyaset ve hukuk dünyasında derin bir tartışma dalgası yarattı. Mahkemenin, delege iradesinin sakatlandığı gerekçesine dayandırdığı bu kritik hüküm, CHP'nin iç işleyişine ve demokratik yapısına yönelik hukuki bir müdahale olarak yorumlanıyor. Kararın zamanlaması ve doğuracağı siyasi sonuçlar, yargı bağımsızlığı tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken; karar, partinin kurumsal kimliği ile demokratik teamülleri üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturma potansiyeli taşıyor. Peki siz CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz?