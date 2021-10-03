Kimler kimler var: Saray'daki çift maaşlılar

03 Ekim 2021 Pazar, 10:12

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “Sarayın çift maaşlıları” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Öztürk bugünkü yazısında, son dönemde ortaya çıkarılan birden çok maaş alan bürokratların oyunlarını anlattı. Yazıda, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan 9 kuruldaki üyelerin büyük bölümünün başka görevlendirmelerden maaş aldığı belirtildi.

Öztürk, "Devlette çift maaş uygulaması alabildiğine yaygın. Ancak bu yetmiyor ve çift maaşı farklı yöntemlerle katlayanlar da oluyor. Bunlardan birisi kredi kartı verilmesidir." ifadelerini kullandı.

Yazının dikkat çeken bölümleri şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 kurul bulunuyor. Kurul üyelerine, kuruldaki görevi nedeniyle maaş verilmiyor. Ancak kurul üyelerinin çok büyük bölümü başka görevlendirmelerle maaş alıyor. Tabii bunlar arasında da çift maaşlılar olduğunu da hatırlatalım.

Daha çok gündeme geldiği için Ekonomi Politikaları Kurulu üyelerinden başlayalım:

Yiğit Bulut: Telekom yönetiminde ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Çift maaşlı.

Cemil Ertem: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi. Çift maaşlı.

Meltem Taylan Aydın: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi.

Prof. Dr. Servet Bayındır: İstanbul Üniversitesi ve Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak maaş almaya devam ediyor.

Hakan Yurdakul: Maaşını Muhasebe Standartları Kurulu'ndan alıyor.

Mehmet Ali Akben: Aynı zamanda BDDK Başkanı. Zeynep Müjde Sakar: Gübretaş Yönetim kurulu üyeliği.

Kimse bu yazdıklarımızın altında bir şeyler aramasın. Sadece bilgilendirmek istedim. Eğer çift maaşlar önlenmek isteniyorsa, buna Saray'dan başlanmalı.

Cumhurbaşkanlığı kurullarında görevi olan ancak devlette başka bir görevi olmayan ve maaş almayanlar da yok değil. Onlardan da örnekler verelim:

- Orhan Gencebay: Kültür Sanat Kurulu Üyesi, maaş almıyor.

- Mehmet Ali Yalçındağ: Bilim Kurulu üyesi olan iş insanı maaş almıyor.

- Nihat Zeybekçi: Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olan eski bakan, iş insanı maaş almıyor.

- Korkmaz Karaca: Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi. Yönetici-iş insanı ve AKP MKYK Üyesi. Maaş almıyor.

- Gülsüm Azeri: Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Şişecam Eski Genel Müdürü. Maaş almıyor.

- Abdullah Atalar: Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi, Bilkent Üniversitesi Rektörü. Maaş almıyor.

- Selçuk Pehlivanoğlu: Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi, TED Yönetim Kurulu Başkanı. Maaş almıyor.

Kimse bu yazdıklarımızın altında bir şeyler aramasın. Sadece bilgilendirmek istedim. Eğer çift maaşlar önlenmek isteniyorsa, buna Saray'dan başlanmalı."