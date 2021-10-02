Çift maaş alan AKP’li bürokratların ücretlerine zam yapıldı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Petkim Petrokimya Holding AŞ’nin 2020 faaliyet yılı genel kurul toplantısı 17 Eylül’de gerçekleşirken yönetim kurulu üyelerinin aylık ücreti 44 bin TL’den 48 bin 400 TL’ye yükseldi. Petkim’in yönetim kurulunda üç AKP’li bağımsız üye yer alıyor. Üyelerden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç. Yönetim kurulu üyeliği ücreti ile birlikte Kılınç’ın aylık geliri 61 bin 956 TL’ye yükseldi. Petkim yönetimindeki Kılınç, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü mezunu.

Üyelerden Mehmet Ceylan ise bir dönem Safranbolu Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra AKP’den Karabük milletvekilliğine seçildi. İki dönem AKP’den milletvekilliği yapan Ceylan, şu an sadece Petkim’in Yönetim Kurulu üyesi. Diğer üye Mehmet Bostan da AKP’ye yakın isimlerden. Bir dönem Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bostan, bu görevi 2013 - 2018 yılları arasında yürüttü. Şu anda sadece Petkim Yönetim Kurulu üyesi.

Süreci takip eden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Fatih Kılınç aynı zamanda PETKİM Yönetim Kurulu üyesi. Daire başkanlığı aylık maaşı 13 bin 556 TL. 2021 yılında PETKİM’den aldığı aylık ücret 48 bin 400 TL. Aylık toplam geliri 61 bin 956 TL. AK Partili bir daire başkanının bile aylık geliri 22 asgari ücrete denk geliyor” dedi. Diğer bağımsız üyelere ilişkin ise Yavuzyılmaz şu değerlendirmede bulundu: “Şu an da PETKİM Yönetim Kurulu üyeleri olan eski bakan yardımcısı Mehmet Ceylan ve daha önce Türkiye Varlık Fonu ile Turkcell yönetim kurulu üyeliği yapmış Mehmet Bostan da yıllarca birden çok yerden çift maaş almışlardı. Vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken esnaf kepenk kapatırken, gençlerimiz üniversite okumak için yurt ve burs bulamazken, AK Partili bürokratlar birden çok yerden maaş, ücret, huzur hakkı alarak vatandaşın huzurunu kaçırmayı sürdürüyor.”