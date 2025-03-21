Türk Tabipleri Birliği'nden 'biber gazı' açıklaması: 'Derhal yasaklanmalı'

Yayınlanma: 21.03.2025 - 18:37

Güncelleme: 21.03.2025 - 18:38

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 100’den fazla kişi hakkında gözaltı kararı alınmasının ardından yurt genelinde protestolar sürüyor.

Protestolarda polis ekiplerinin biber gazı kullanımına Türk Tabipleri Birliği'nden tepki geldi. Yapılan açıklamada, "Biber gazı kimyasal silahtır, kullanımı derhal yasaklanmalıdır" denildi.

Biber Gazı Kimyasal Silahtır!

Kullanımı Derhal Yasaklanmalıdır!



??https://t.co/hC9McQRqq2 pic.twitter.com/dUaF6QyfG3 — Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) March 21, 2025

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi imzası ile yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Anayasal bir hak olan toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan yurttaşlara yönelik olarak uygulanan şiddet ve kimyasal gazların kullanılması kabul edilemez. Kolluk kuvvetinin temel görevi bu tür barışçıl ve anayasal haklarını kullanan yurttaşların güvenliğini ve esenliğini korumaktır.

Türkiye’de son iki gündür Anayasal hakkını kullanan yurttaşlara “biber gazı” olarak adlandıran; uluslararası literatürde kimyasal silah olarak değerlendirilen; gösteri kontrol ajanı olarak değil tamamen kimyasal silah olarak kullanıldığını düşündüren görüntüler kamuoyuna yansımaktadır.

1996 yılında 90 ülke biber gazının yasaklanması için Birleşmiş Milletler’de imza vermiştir. 1997’de Türkiye’nin imzaladığı “Kimyasal Silahlar Konvansiyonu”na göre; bu tür ajanların, kapalı yerlerde kullanılması, yakın mesafeden kullanılması veya bir topluluğa çok yoğun olarak kullanılması halinde bu ajanların kimyasal silah olacağı bildirilmektedir. Türkiye’de yaşanan son olayların görüntüleri ve bizzat tanık olduğumuz olaylar “biber gazı”nın gösteri kontrol ajanı olarak değil kimyasal silah olarak kullanıldığını göstermektedir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından 2011 yılında yayınlanan “Gösteri Kontrol Ajanları” kitapçığında biber gazının ölümcül etkileri aktarılmıştır ve Türkiye’de meydana gelen ölümler dile getirilmiştir. Türkiye’de hepimizin bildiği gibi Hopa’da öldürülen öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümünün biber gazıyla ilgili olduğu Adli Tıp Kurumu raporları tarafından da net olarak teyit edilmiştir. Musa Dağ, Çayan Birben, Mevlüt Altun, Hacı Zengin, Kazım Şeker bugüne kadar biber gazı maruziyeti sonucu ölen yurttaşlarımızdandırlar.

Gerek toplum gerekse birey sağlığı açısından çok kötü sonuçlar doğurabileceğini bilimsel kanıtlarla da öngördüğümüz göz yaşartıcı gazlar kimyasal silah olarak değerlendirilmeli ve kullanımları derhal yasaklanmalıdır."