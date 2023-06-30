Kırık pistte can pazarı... CHP'li Servet Mullaoğlu: Yurttaşları riske atmayın
Depremin en büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da Hatay Havalimanı’nın durumu belirsizliğini koruyor. Havalimanının onarım işlemi sonrası yeniden uçuşlara açıldığı söylense de kısalan pist boyu nedeniyle birçok sefer ya iptal oluyor ya da Adana’ya yönlendiriliyor. Yurttaşlar bu duruma tepki gösterirken Cumhuriyet’e konuşan CHP Hatay Milletvekili Av. Servet Mullaoğlu, “Yurttaşları riske de atmayın mağdur da etmeyin” dedi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketinde hasar gören yerlerden bir tanesi de Hatay Havalimanı olmuştu. Pisti ağır hasar gören havalimanı, onarım sonrası 12 Şubat sonrasında uçuşlara açılsa da son aylarda genellikle uçuşa kapalı durumda. Buna karşın bazı havayolu firmalarının Hatay seferleri sistemde açık gözüküyor. Açık sistemden bilet aldıklarında uçakları son anda Hatay yerine Adana’ya yönlendirilen yurttaşlar ise tepkili.
(Servet Mullaoğlu)
‘BİR KİLOMETRESİ KAPALI’
Süreci Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Hatay Milletvekili Av. Servet Mullaoğlu, sağlıklı iniş ve kalkışlar için pistin en az 3 km uzunluğunda olması gerektiğini ve Hatay Havalimanı’nın, pistteki hasardan ötürü 2082 km’sinin kullanımda olduğunu söyledi. Bu nedenle rüzgar durumuna göre bazı seferlerde risk yaşandığını belirten Mullaoğlu, “Havalimanının temmuz ayında temelli kapatılıp 3-4 ay işlem görüleceği söyleniyor. Bu haliyle yurttaşlar hem son andaki Adana yönlendirmesiyle mağdur ediliyor hem de riske atılıyor. Pistin onarımı bir an önce yapılmalı ve seferler sonrasında devam etmeli” dedi.
‘UÇAKLARIN İNMESİ ZOR’
12 Şubat sonrası açılan havalimanı için, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar eden NOTAM yayımlanmıştı. Bildiride pistin kısaltılmasına değinilerek pistin son durumuyla yolcu uçakları ve büyük nakliye uçaklarının inmesinin zor olduğuna dikkat çekmişti.
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