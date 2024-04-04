Kırklareli'nde CHP'nin itirazını İYİ Parti reddetti: Mehmet Siyam Kesimoğlu tepki gösterdi
31 Mart yerel seçimlerinde Kırklareli'nde sonuçlar 403 farkla MHP lehine bitti. CHP'nin yeniden sayım talebi AKP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ile reddedildi.
Kırklareli'nde MHP'nin adayı Derya Bulut seçimi 403 oy farkı ile CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun önünde bitirdi ve resmi olmayan sonuçlara göre Kırklareli'nin yeni belediye başkanı oldu. Kesimoğlu sonuçlara itiraz etti.
CHP Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi ile CHP Merkez İlçe Başkanı Neslişah Erseçkin, seçim sonuçlarının ardından İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçelerini teslim ettiklerini duyurmuştu.
KESİMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE SİTEM
CHP'nin Kırklareli adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu seçim sonuçlarına itirazlarının reddedildiğini duyurarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Yurttaşların sorularını yanıtlayan Kesimoğlu bir yurttaşın, "Mehmet Bey İYİ Parti ret oyu mu verdi?" sorusuna, "İYİ Parti, AK Parti ve MHP temsilcileri, Kırklareli Merkez'de yalnızca 403 oy farkla biten oyların yeniden sayılması talebimize RET oyu verdi" ifadelerini kullandı.
KESİMOĞLU: SİYASİ ARKADAŞLARIMIZ DA RET OYU VERİYOR
"Aradaki fark: 403 oy
Geçersiz sayılan: 1.924 oy
Yeniden sayım talebimizi 6-1 reddeden kurul ise 7 temsilciden oluşuyor:
1 Hakim,
2 Memur,
1 Ak Parti,
1 MHP,
1 CHP
1 İYİ Parti
Siyasi arkadaşlarımız da ret oyu veriyor, ONLARA SORUYORUM:
NEDEN KAÇIYORSUNUZ? 2019’DAN NE FARKI VAR?"
2. OLAN ARKADAŞ SONUCU KABUL ETMEDİ
Kesimoğlu ardından bağımsız aday olan ve 3 bin 29 oy alan Serdar Türker'e de tepki gösterdi:
"Bölündük kardeşim.
CHP içerisinde önseçim yaptık,ben birinci seçildim, 2. olan arkadaş ise sonucu kabul etmedi,çağrılarımıza yanıt vermedi ve bağımsız aday oldu, 3.000 oy aldı.Biz de 20.000 oy aldık. Aradan da MHP 400 oyla sıyrıldı. İYİ Parti de ayrı aday çıkardı ve 3.000 oy aldı."
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