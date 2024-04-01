Kırklareli'nde beklenmeyen sonuç... Başkan Kesimoğlu'ndan açıklama geldi

Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:22

Güncelleme: 01.04.2024 - 13:22

2004'ten beri CHP yönetiminde ola Kırklareli Belediyesi’ni, kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı Derya Bulut kazandı. Derya Bulut 21 bin 173 (yüzde 41,50), mevcut belediye başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu 20 bin 770 oy (yüzde 40,71) aldı.

Kesimoğlu, sonuçların belli olmasının ardından bir açıklama yaptı. Birçok mühürsüz oy tespiti yaptıklarını belirten Kesimoğlu, geçersiz oyların da bir önceki seçime göre iki kat arttığına dikkat çekerek, "Tüm bunların aydınlatılması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise toplamda 200 olan tüm sandıkların yeniden sayılmasıdır" dedi.

Kesimoğlu, hem yerelde hem de CHP Genel Merkeziyle birlikte itiraza hazırlandıklarını dile getirdi.

Kesimoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kırklareli Merkez Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında duyurumuz.

Kesin olmayan sonuçlara göre %0,79’luk bir farkla, yani 403 oy ile seçim sonuçlanmış görünmektedir.

Bununla ilgili büyük şüphelerimiz var,

1. Seçmenlerin bir çoğunda mühürsüz oylar tespit edilmiş ve bunlar itirazlara rağmen gereçli sayılmıştır.

2. İstatistik üzerinden baktığımızda da geçen seçime, yani sadece 10 ay öncesine göre, geçersiz oy sayısı ikiye katlanmış ve 1924 adede yükselmiştir.

Tüm bunların aydınlatılması ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi gerekmektedir. Bunun yolu ise toplamda 200 olan tüm sandıkların yeniden sayılmasıdır.

İtiraz hazırlıklarımız hem yerelde, hem Genel Merkezimiz nezdinde, hem de Ankara-İstanbul örnekleriyle koordineli bir şekilde devam etmekte olup, süremiz dolmadan yapılacaktır."



