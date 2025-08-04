'Kırmızı halı eksik': AKP Gençlik Kolları Başkanı havalimanına VIP'ten giriş yaptı

AKP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'in parti programı için geldiği Kayseri'de, havalimanındaki görüntüleri gündem oldu.

Havalimanında AKP Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve diğer gençlik kolları yöneticileri tarafından karşılanan İbiş, milletvekili olmamasına rağmen havalimanına VIP bölümden giriş yaptı.

"MALZEME VERMEYE GEREK VAR MI?"

AKP'li isimlerin kural ve yasa tanımazlığının yeni bir örneği olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler, parti çevresinde de tepkiye neden oldu. AKP'ye yakın bazı yazarlar tepkilerini sosyal medyada ortaya koydu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Osman Diyadin, görüntüleri "Yapmayın Allah aşkına… Muhalefete malzeme vermeye gerek var mı Yusuf Başkan?" ifadeleriyle paylaşırken Milat yazarı Ufuk Coşkun da tepkisini "Kırmızı halı eksik" diyerek dile getirdi.