AKP gençliğinden 'D&R’dan kitap alıp Espressolab’de kahve içme' kampanyası

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:21

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:21

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyona karşı tepkileri görmemeleri nedeniyle "boykot" edilmesi çağrısı yaptığı sermaye gruplarına AKP gençliğinden destek eylemleri geliyor.

Bunlardan birinin görüntülerini de AKP'ye yakın Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Sivas İl Temsilcisi Taha Akbulut, X hesabı üzerinden paylaştı.

Görüntülerde tamamı erkeklerden oluşan ve ellerinde yine boykot listesindeki D&R'in poşetleri bulunan bir grup gencin boykot listesindeki bir Espressolab şubesine gittiği görülüyor.

Taha Akbulut'un "Bizimle uğraşmayın, kahvemizi içiyoruz" diyerek paylaştığı görüntülerde gruptakiler, ellerindeki Espressolab bardaklarıyla markaya destek mesajları veriyor.















