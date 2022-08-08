‘Tabya Başında Üç Kız Yan Yana’ heykeli yine hedef oldu
Ordu Altınordu’da bulunan ve şehrin simgelerinden biri haline gelen üç kız heykeli tahrip edildi.
Ordu Altınordu’da, kentin yöresel türküsü olan “Tabya Başında Üç Kız Yan Yana”dan esinlenilerek yapılan ve şehrin simgelerinden biri haline gelen üç kız heykeli tahrip edildi. Daha önce de defalarca kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi olan heykeller zarar gördü.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yeni yapılan ve bakımları tamamlanan heykellere yapılan çirkin saldırıya yurttaşlar da tepki gösterdi. Düzenleme çalışmalarının yeni tamamlandığını belirten yurttaşlar, heykele zarar veren kişi veya kişilerin bir an önce bulunmasını istedi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin de büyük ilgisini çeken heykeller, daha önce de tahrip edilmiş ve büyükşehir belediyesi tarafından onarılarak aynı yere yerleştirilmişti. Ayağı koparılan ve üzerinde çizikler olan üç kız heykelinin yeniden yapılarak alana yerleştirilmesi planlanıyor.
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