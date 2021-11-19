Kız öğrencilere taciz iddiası: "Mili Eğitim Müdürlüğü ailelere baskı yapıyor"

19 Kasım 2021 Cuma, 14:32

HDP Ankara Milletvekili Kerestecioğlu, Diyarbakır’da bir öğretmenin öğrencilerini taciz ettiği yönündeki iddiaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

Kerestecioğlu, “Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde Diyadin B. isimli öğretmenin 7 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu ve şikayetlere rağmen herhangi bir işlem başlatılmadığı” yönündeki haberlerinin basına yansıdığını ve “4 Ekim 2021’de sınıfta çıkan bir kavgadan sonra erkek öğrencilerin olayı duyurmasıyla başlayan olayda, Diyadin B.’nin eski öğrencilerinin de istismara uğradıklarını beyan ettiği” iddiasını aktardı.

Kerestecioğlu, önergesinde şu açıklamaları yaptı:

“Olay günü 9 yaşındaki 4 kız öğrenci ifade vermek üzere önce Dicle Jandarma Karakolu'na daha sonra Diyarbakır’da bulunan Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) götürülmüş, burada pedagog eşliğinde ifadesi alınmak istenen çocuklar, pedagogun erkek olması nedeniyle çekinip ifade verememişlerdir. Daha sonra çocuklar yaşadıklarını ailelerine anlatmış ve aileler bunun üzerine öğretmen hakkında yeniden şikayetçi olmuşlardır. Yine aynı sınıfta bulunan bir erkek çocuğun annesine olayları anlatması üzerine aileler jandarmaya giderek tekrar şikayetçi olmuştur. Jandarma da ailelerin ve çocukların ifadelerini aldıktan sonra savcılığa başvuru yapmaları gerektiğini söylemiş fakat aileler savcılığa gitse de savcılık aileleri dinleyip gerekli işlemleri titizlikle yapmak yerine sadece ‘bir ara gelip çocukları toplar ifadelerini alırız’ demiştir. Ayrıca Diyadin B.’nin olayın ortaya çıkmaması için çocukları tehdit ettiği, yine istismara uğrayan çocuklar tarafından dile getirilmiştir.”

“MEB İLE İRTİBATA GEÇTİNİZ Mİ?”

Kerestecioğlu, “Diyadin B. hakkında dört yıldır şikâyet olmasına rağmen eski okul müdürü tarafından olayın üstü kapatıldığını, velilerin çocuklarını başka okula kaydettirmek istediğini fakat başvurularının reddedildiğin, Diyadin B.’nin açığa alınmayıp sadece görev yeri değiştirtildiğini” belirtti.

“Milli Eğitim Müdürlüğü’nün cinsel istismara maruz kalan öğrencilerin ailelerini arayarak baskı yaptığı, Dicle Belediye Başkanı’nın olayı örtbas etmeye çalıştığı” iddialarını hatırlattan Kerestecioğlu, Bakan Yanık’a şu soruları yöneltti: