Kızılay il başkanının yaptığı bina çöktü: Site değil 70 kişinin mezarı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 04:00

Cumhuriyet, depremlerin ardından Adıyaman’da 70 kişiye mezar olan ve tutuklanan müteahhidi Mehmet Murat Bulut’un Kızılay’da şube başkanı olduğu ortaya çıkan Süeda Kent Sitesi’nin enkazındaydı.

(Mehmet Murat Bulut)



Sitede akrabalarını ve arkadaşlarını kaybettiğini belirten ismini vermek istemeyen bir yurttaş, “Akrabalarımın birisi aile hekimi eşi de hemşireydi. İki de çocukları vardı. Enkazdan akrabalarımın sesi geliyordu. Görünüyorlardı da. Çıkaramadık öyle izledik sadece. Kimse de yardım etmedi. Buranın müteahhidi sonunda tutuklanmış. Yaptığı bütün binaların durumu kötü. Kızılay Derneği’nin başkanıydı o yüzden kimse dokunamıyordu. Milletvekiliyle de tartıştım burada. ‘Hangi yüzle insanların içine geliyorsunuz. Depremin üçüncü gününden sonra geldiniz. O kadar insan öldükten sonra mı?’ dedim” diye konuştu.

Arkadaşlarını kaybeden bir başka yurttaş ise, “Sınıf öğretmeniyim ve idari izinliyim şu anda. Çocukları Amasya’ya götürdüm, akrabaların yanına yerleştirdim eğitimden uzak kalmasınlar diye. Süeda Kent Sitesi’nde arkadaşlarım yaşıyordu. Hepsi hayatını kaybetti. Adıyaman’da valiye, müteahhitlere tepki çok büyük” ifadelerini kullandı.

‘PEŞİNİ BIRAKMAYIZ’

Ağabeyi ve iki yeğenini kaybeden Ahmet Kılıç ise hukuki süreci yakından takip edeceklerini belirtirken “Buraya yardım ancak 48 saat sonra geldi. Abim 7. katta oturuyordu ancak 7. gün enkazdan çıkarılabildi. Yengem de 115 saat sonra enkazdan sağ çıkarılabildi. Yengemin sağlık durumu iyi ancak psikolojisi bozuk. Aynı sitedeki diğer blok yıkılmadı. Biri yıkılıp diğeri duruyorsa bir ihmal var demektir. Binanın müteahhidi hakkında biz de davacı olacağız” diye konuştu.