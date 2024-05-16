Kobani Davası'nda kararlar açıklanıyor: DEM Parti'den ilk tepki

Kobani Davası'nın bugün görülen duruşmasında kararlar açıklanıyor. DEM Parti alınan kararlara ilişkin '''Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz'' açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 15:54
Kobani Davası'nda kararlar açıklanıyor: DEM Parti'den ilk tepki
Abone Ol google-news

Kobani Davası'nın bugün görülen duruşmasında kararlar açıklanıyor. DEM Parti alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı. 

DEM Parti'den yapılan açıklamada ''Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak! '' ifadeleri kullanıldı. 


İlgili Haberler

Son Dakika… Kobani Davası’nda karar açıklanıyor

Son Dakika… Kobani Davası’nda karar açıklanıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Biz buna göz yummayız' diyerek seslendi... Erdoğan'dan partisine mesajlar: 'Kibirli muhteris, kaprisli bürokrat, lobi...'

'Biz buna göz yummayız' diyerek seslendi... Erdoğan'dan partisine mesajlar: 'Kibirli muhteris, kaprisli bürokrat, lobi...'
Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!

Son Dakika: Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı!
‘Grup seks’ iddiasıyla gündeme gelmişti: Aynı fabrikada ‘gizli kamera’ skandalı!

‘Grup seks’ iddiasıyla gündeme gelmişti: Aynı fabrikada ‘gizli kamera’ skandalı!
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu Seçildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Başkanlığına Türkiye Futbol Federasyonu Seçildi
Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı

Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı
Gazi Mustafa Kemal’in mirası: ‘Ata toprağı’ atletler aracılığıyla taşınıyor

Gazi Mustafa Kemal’in mirası: ‘Ata toprağı’ atletler aracılığıyla taşınıyor
İYİ Partili Uğur Poyraz, soru önergesini tekrar hatırlatıp Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde olacak

İYİ Partili Uğur Poyraz, soru önergesini tekrar hatırlatıp Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sizin de görevden affınızı istemeniz yerinde olacak
Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı

Fransa’nın Yeni Kaledonya Adası’ndaki isyanlarda 206 gözaltı