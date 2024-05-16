Kobani Davası'nda kararlar açıklanıyor: DEM Parti'den ilk tepki
Kobani Davası'nın bugün görülen duruşmasında kararlar açıklanıyor. DEM Parti alınan kararlara ilişkin '''Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz'' açıklamasını yaptı.
Kobani Davası'nın bugün görülen duruşmasında kararlar açıklanıyor. DEM Parti alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada ''Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak! '' ifadeleri kullanıldı.
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