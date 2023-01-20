Erdoğan'da oy telaşı başladı: Bu kez 'müjde' Roman yurttaşlara

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 21:39

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 21:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına katıldı.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kültür yolu festivallerimizde Roman müzik gruplarına özel yer veriyoruz. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla Roman kardeşlerimize yönelik sosyal gelişmeyi destekleme programı hazırlıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen Roman kardeşlerimize KOSGEB vasıtasıyla eğitim ve finans imkanı sağlıyoruz. İŞKUR'un mesleki eğitim, girişimcilik kurslarıyla toplum yararına çalışma programında Romanlarımızın en yüksek düzeyde faydalanabilmesini temin ediyoruz. Roman kadınlarımızın üretim ve pazarlama amaçlı kooperatiflere hibe desteği veriyoruz.

"GÜZEL SANATLAR LİSESİNİ AÇIYORUZ"

Dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerinizin yetişmesini temin edecek güzel sanatlar lisesini açıyoruz. Romanlarımızın kurduğu spor kulüplerini destekliyor, altyapıyı genişletiyoruz. Yoğun olarak yaşadığınız yerlerde eğitimden sağlığa, istihdamdan kamu hizmetlerinden yararlanmaya her alanda projeler yürütüyoruz. Aile sosyal destek programlarımızdan en çok yararlananların başında Roman vatandaşlarımız geliyor. Sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği halinde hayata geçirdiğimiz bu projenin kapsamı ve etkinliğini 49 ilimizde faaliyette olan sosyal dayanışma merkezlerimizle arttırıyoruz.

"HEDEFİMİZ: HER ROMAN'A BİR YUVA"

Sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da 5 bin 133 konutu, park, bahçe ve spor alanlarıyla sizlere teslim etmiştik. Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projeleri bulunuyor. Hedefimiz her Romana bir yuva... Sizlere uygun ödeme imkanlarıyla her kardeşimizi modern, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine teslim ettik.