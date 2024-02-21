Koç Grubu'ndan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması: 'Tümüyle gerçek dışı'

Koç Grubu, "grubun Ekrem İmamoğlu’nu gelecekte Cumhurbaşkanı yapacağı" yönündeki iddiaları bir açıklama yaparak yalanladı. Açıklamada "100 yıla yakın süredir var gücüyle çalışmakta olan Topluluğumuz, siyasetin bir parçası değildir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:55
Koç Grubu'ndan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması: 'Tümüyle gerçek dışı'
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Koç Grubu, dijital bir yayında dile getirilen "Koç Grubu'nun Ekrem İmamoğlu'nu gelecekte Cumhurbaşkanı yapacağı" iddiası ile ilgili açıklama yaptı. 

Koç Grubu’nun açıklamasında şöyle denildi:

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“Hiçbir somut delil gösterilmeden, ilgisiz olayları neden sonuç ilişkisi barındırmaksızın birbirine bağlayan bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması için 100 yıla yakın süredir var gücüyle çalışmakta olan Topluluğumuz, siyasetin bir parçası değildir.

Son dönemde Koç Topluluğu'nu ve Koç Ailesi'ni hedef alan asılsız iddiaların kamuoyunda kasıtlı bir şekilde yanlış algıya yol açmak için gündeme getirildiğini dikkatle gözlemliyoruz. Gerçek dışı iddialarla Topluluğumuzun hedef alınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle, gazetecilik etiği ile bağdaşmayacak şekilde mesnetsiz bilgi yayan ve Topluluğumuzu zan altında bırakma sorumsuzluğunu sergileyen kişilere yönelik hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.”


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