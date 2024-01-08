Yandaş Abdulkadir Selvi'den, Ali Koç'a 'Erdoğan'lı yanıt: 'Bu uyarı senin için...'
Riyad'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının ertelenmesi konusunda Ali Koç'u suçlayan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Erdoğan'ın sözlerine yer vererek, "Ali Koç bu uyarı senin için" dedi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık'ta oynanması
planlanan ancak Atatürk tişörtü ve pankartlara izin verilmemesi nedeniyle
ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ısrarları nedeniyle maçın ertelendiğini öne süren Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında da Koç'u hedef aldı.
"BU UYARI SENİN İÇİN"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında
kullandığı sözleri alıntılayan Selvi'nin yazısında ilgili bölüm şöyle:
"Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçında
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Atatürk tişörtleriyle maça çıkma ısrarı üzerine
maç ertelenmişti. Bunun üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ı suçlamışlardı. Erdoğan yerel seçim öncesinde provokasyon uyarısı
yaptı. Hep diyorum ya seçim sürecine girildi, operasyonlar başladı. Erdoğan,
'Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya
kalkanlara meydanın boş olmadığını, milletimizin istiklaline ve istikbaline
sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur. Riyad’dan size ekmek
çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak, size bir şey kazandırmaz' diye
uyardı. Ali Koç bu uyarı senin için."
NE OLMUŞTU?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yandaş yazar Abdulkadir
Selvi'nin ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili Fenerbahçe'yi ve kendisini hedef
alan sözlerine canlı yayında yanıt vermişti.
Koç, "Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun" diye konuşmuştu.
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