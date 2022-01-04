Kocaeli’de IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
Kocaeli'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 4’ü yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yabancı uyruklu 3 kişi ise idari işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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