Kocaeli’de IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli'de, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

DHA
04 Ocak 2022 Salı, 11:09
Kocaeli’de IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 4’ü yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu 3 kişi ise idari işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.



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