IŞİD’in istihbarat belgeleri ortaya çıktı

04 Ocak 2022 Salı, 09:39

IŞİD terör örgünün Türkiye bağlantılarına ilişkin Emniyet’in operasyonları devam ediyor. 2021 yılının Mart ayında terör örgütü IŞİD’e yönelik iki önemli operasyon düzenlendi. Bu operasyonda IŞİD üyesi Samır Haj Ali ve Muhammed El Abid yakalanarak, tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda Emniyet, IŞİD’in “Emniyet ve İstihbarat Kuralları” isimli eğitim dokümanını ele geçirdi.

IŞİD’İN “EMNİYET VE İSTİHBARAT KURALLARI”

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, IŞİD militanlarına yapılan baskında “Emniyet ve İstihbarat Kuralları” başlıklı doküman ele geçirildi. Belgelerde Türkiye’deki Emniyet ve İstihbarata ilişkin uyarıların yanında, örgüt içinde nasıl eğitim çalışması yapılması gerektiği de anlatıldı.

Emniyet güçlerinin operasyon yaptıkları sırada bilgi alış-verişinin kesilmesi gerektiği söylenirken, cezaevi ya da gözaltına alınan militanlara şüphe ile yaklaşılması gerektiği belirtildi.

Örgüt içinde Emniyet’e bilgi vermenin “haram” olduğu sayılırken, istihbaratın nasıl toplanacağı ve dikkat edilmesi gerektiği konu başlıkları anlatıldı.

İSTİBARAT METOTLARI VE IŞİD’İN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Dokümanlarda IŞİD, militanlarını Türkiye’deki istihbarat faaliyetleri için uyardı ve 12’inci sayfada şöyle örnek verildi:

“Hedefteki şahıs veya şahıslarda heyecana ve ani hareket etmelerine sebep olabilecek türde bir senaryo uygulama konur. Örneğin, haberlerde belli aralıklarla yayınlanan ve ‘700 kadar El-Kaide üyesinin Türkiye’de uyuyan hücreler şeklinde bekledikleri belirlendi. İstihbarat birimleri bu şahısların kimliklerini tespit etmeye çalışmaktadır’ içerikli haberler genelde bu senaryonun bir parçasıdır.”

Dokümanın devamında, Türkiye’de bu yönteminde sıklıkla kullanıldığına da dikkat çekildi.

İstihbarat takibinin nasıl yapılacağının da örgüt militanlarına anlatıldığı belgede, takipte “Kullanılabilecek bazı işaretlere örnekler” denilerek şunlar sıralandı:

“*Gözlükleri çıkarmak veya takmak

*Cepten mendil çıkarıp kullanmak

*Ayakkabı bağlamak

*Tespih çıkarmak veya iki eli cebe koymak

*Ceketi çıkarmak veya omuza atmak

*Ceketin düğmelerini iliklemek veya açık bırakmak”

IŞİD MİLİTANLARINA UYARI

Dokümanlarda bir kişinin yaya olarak nasıl takip edilmesi gerektiği detayları ile anlatıldı. Şüphelinin yaya olarak en az 3 kişilik bir ekiple yapılması gerektiği şu sözlerle anlatıldı:

“Birinci görevli şüpheliyi izler, ikinci görevli birinci görevliyi izler, ikinci görevli ise yolun diğer tarafında şüpheli şahsı takip eder.”

IŞİD MİLİTANLARINA TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN ÖRNEKLER

Takip edilmeleri durumunda örgüt militanlarının nelere dikkat etmesi gerektiği detayları ile anlatıldığı dokümanlarda, kendilerinin takip edilmeleri durumunda nasıl kurtulacakları da anlatıldı.

“Yaya takibini deşifre etme ve kurtulma yolları” başlığı altında özetle şunlar yer alıyor:

“-Yere bir kağıt parçası düşürerek, kimlerin buna dikkat ettiğine bakma

-Yere para atma ya da ayakkabı bağlayarak etraf kontrol etme

-Hızlı bir şekilde yürü ve aniden sağa sola dön ya da dur

-Yolda ilerlerken başlangıç noktasına dön, vitrin camlarında takip et ya da bindiğin otobüsten aniden in

-Açık alanda yürü ki takip eden kişi uzaklaşsın, girişi çıkışı olan binalar ara”

Örneklerden birinde Türkiye’deki takipten bir IŞİD militanın kurtulduğu şu ifadelerle anlatılıyor:

“Türkiye’de takip elemanları bölgelere göre görevlendirilmiştir. Eğer hedef şahıs bir bölgeden diğerine geçerse, yeni bir grup tarafından takip edilmeye devam edilir. Dolayısıyla takip elemanları belli aralıklarla değişir. Bu durumda bir elbise dükkanına girilip, tüm elbiseler değiştirilerek çıkılır ve yola devam edilir. Kardeşlerden birisi bu şekilde Allahu Teala’nın izni ile takibi atlatmıştır.”

ARAÇLA TAKİPTE NELER DİKKAT EDİYORLAR

Araçla takipte en az iki, olması gereken ideal kişi sayısının da dört olduğu ifade edildi. Araç dışında yaya takibi olması durumunda bu dört kişiden ikisinin kullanılacağına dikkat çekildi.

Araçla takipte ideal araç sayısının da üç olduğuna işaret edildi. Araç takibinden kurtulmanın yolları ise, “hızlıca durma, sinyalsiz dönme, aksi yöne gitme, U çizme, kırmızı ışıkta geçme, çıkmaz sokağa girme, yaya olarak devam edip toplu taşıma yolları kullanma” gibi yöntemler önerildi.

Belgelerde teknik takip, elektronik istihbarat, telefon takibi, istihbarat oyunları, lazerli vakum sistemi, kullanılan bilgisayar programlarına ilişkin de detaylı bilgiler paylaşıldı.