Kocaeli'nde HDP il eş başkanları ve yöneticileri serbest bırakıldı
Kocaeli'nde, eski HDP Şırnak Milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek isterken gözaltına alınan HDP il eş başkanları ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kişiler serbest bırakıldı.
HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’nün gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen HDP Kocaeli yönetimi, dün akşam saatlerinde İzmit Sabri Yalım Parkı’nda toplanmak istedi.
Polis ekipleri, park ve yakınında bulunan HDP İl Başkanlığı binası önünde geniş güvelik önlemi aldı. HDP'li yöneticiler parti binasından çıkmak istedikleri sırada polis ekipleri yapılacak eylem, gösteri ve slogan atılması durumunda gözaltı yapacaklarını bildirdi.
HDP'li yöneticiler binadan çıkarak Sabri Yalım Parkı'na geldi. Polis ekipleri, aralarında HDP Kocaeli İl Eş Başkanları Aynur Santo ve Şahabettin Işık, 2 il yöneticisi ve 2 ilçe yöneticisinin bulunduğu toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.
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