'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada yayımladı
Komünist Başkan olarak anılan eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kaybedilen seçim sonrası yeni mesleği belli oldu.
31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından CHP'nin kalesi Kadıköy'den aday gösterilen eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kaybedilen seçim sonrası Tunceli'ye geri döndü.
Maçoğlu, Tunceli'de arı yetiştiriciliğine başladı. Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız” ifadelerini kullandı.
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