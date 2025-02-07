Konya'da AKP'li belediye sosyal yardım için dernek kurdu: Bağış için IBAN paylaştılar

Yayınlanma: 07.02.2025 - 17:49

Güncelleme: 07.02.2025 - 17:55

Yönetimi AKP’de olan Konya’daki Kadınhanı Belediyesi sosyal yardıma muhtaç aileler için dernek kurdu.

AKP’li Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca, kurdukları derneğe ait IBAN hesabını paylaşarak bağış istedi.

Öte yandan Konya’da her 3 kişiden birinin sosyal yardım aldığı ortaya çıkmıştı.

BAĞIŞ İÇİN IBAN PAYLAŞTI

Sözcü'nün haberine göre; derneğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP’li Belediye Başkanı İrfan Karaca, iban paylaşarak bağış talebinde bulundu.

“BU HAYRA ORTAK OLUN”

Derneğin amacının yoksullara yardım etmek olduğunu anlatan Karaca, şu ifadelere yer verdi:

“Sıcak bir tas yemekle sofralarında yer almak onların dert ve sıkıntılarını çözerek onları bir nebzede olsun feraha kavuşturmaktır. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını karşılamak ve yazlık ve kışlık giysiler hediye ederek onların yaşadığı mutluluğa bir nebze olsun katkıda bulunmaktır. Belediyemizin her zaman olduğu gibi bu günde daha fazla ihtiyaç sahibi ailelerimizin mutluluk, sevinç, keder, hüzün gibi her durumlarında yanlarında olmaktır.

Bu gaye ve amaçlarla çıktığımız bu yolda bize ortak olmak isteyen çorbada benimde tuzum olsun diyen tüm sağduyulu ve duyarlı vatandaşlarımıza gelin sizde bu mutluluğa bu hayra ortak olun diyoruz. Derneğimize maddi destek verecek hemşerilerimiz için derneğimiz adres ve banka hesap numarası: Derneğin Adı: Saiteli Sosyal Yardımlaşma-Kültür ve Dayanışma Derneği. Adres: İstiklal Mahallesi Konya Caddesi No: 228 B Kadınhanı/Konya."

Banka: Ziraat Bankası, IBAN: TR69 0001 0001 7498 0067 2850 01.”

KENTTE HER 3 KİŞİDEN BİRİ SOSYAL YARDIM ALIYOR

Öte yandan AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi de kentte yaşayan 880 bin 284 kişiye sosyal kart ve nakit desteği açıklandığı duyurdu.

880 bin kişi 2,3 milyonluk Konya nüfusunun yüzde 35’ine tekabül ediyor.