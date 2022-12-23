Cezaevinde yaşamını yitiren emekli Hava Korgeneral Vural Avar, toprağa verildi

23 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Bir süredir demansla mücadele eden ve 28 Şubat davası nedeniyle bulunduğu cezaevinde yaşamını yitiren emekli Korgeneral Vural Avar, Kocatepe Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Avar’ın dava kapsamında rütbeleri söküldüğü için askeri tören yapılmazken, silah arkadaşları naaşın başında saygı nöbeti tuttu. Avar, camiden alkışlar ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla uğurlandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, iddianamesi FETÖ’cü eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında 14 isme verilen müebbet hapis cezasını onamasıyla aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 isim cezaevine gönderildi. Yaşları 74 ile 90 arasında değişen ve ciddi sağlık sorunları yaşayan isimlerden Çetin Saner, Aydan Erol ve Çevik Bir tahliye edilirken, uzun süredir demansla mücadele eden emekli Korgeneral Vural Avar 20 Aralık’ta yaşamını yitirdi. Vural, dün, Ankara Kocatepe Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törende, “Onlara çektirenlere hakkımız helal değil, haram olsun” diye bağırılırken, Avar’ın naaşı alkışlar ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı eşliğinde cenaze aracına taşındı.

"KABULLENEMİYORUM"

Törende konuşan Avar’ın eşi emekli Albay Tuna Avar, “Eşim çok hastaydı. Çok mücadele ettik ancak her raporda cezaevinde kalabilir yazısı olduğu için orada kaldı. Ne yazık ki hayatını cezaevinde kaybetti. Bugün cenazeyi almaya gittiğimizde teşekkür ettim, helalleştim onunla. Birlikte başarılı görevler yaptık. Bu haksızlığı kabullenemiyorum. Benim için eşim ölmedi, kalbimde yaşıyor. O vatan şehidi oldu. Rütbeleri söküldüğü için askeri tören yapılmadı ancak sizlerin sayesinde bu kalabalıkla askeri törenden daha güzel bir tören yapıldı. Ben size Vural’ın emanetiyim, beni yalnız bırakmayın” dedi. Eşinin fotoğrafına sarılan ve öpen Tuna Avar, gözyaşlarına hakim olamadı.

ASKERİ TÖREN YAPILMADI

Avar’ın dava sürecinde rütbeleri söküldüğü için askeri tören düzenlenmezken, emekli askerler ve dostları saygı nöbeti tuttu. Tabutun başına gelenler, selam verip kısa süre nöbet tuttuktan sonra nöbeti diğer isimlere devretti. Cenazede hiçbir üniformalı asker ise bulunmadı. Fenerbahçe Spor Kulübü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Kumpas-Der, 28 Şubat davasında yargılanan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, cenazeye çelenk gönderdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Haydar Hakverdi, Sezgin Tanrıkulu, Sevda Erdan Kılınç, Murat Bakan, Levent Gök, Utku Çakırözer, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Ahmet Zeki Üçok, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, eski Danıştay Başkanvekili Tansel Çölaşan, eski TESUD Genel Başkanı Namık Kemal Çalışkan, TÜMÖD Genel Sekreteri Suay Karaman, eski Türk Hava Kuvvetleri komutanları Abidin Ünal ile Aydoğan Babaoğlu, eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, emekli Orgeneral Orhan Yöney, emekli Koramiral Atilla Kezek’in yanı sıra Avar’ın silah arkadaşları, çok sayıda emekli asker, kumpas davası mağdurları ile sevenleri ve ailesi cenazede hazır bulundu.