Tarihi lisede Atatürk'e büyük saygısızlık: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklama yaptı
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde bir grubun Atatürk posterini kesici aletle delik deşik ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olaya karışan öğrencilerle ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.
Türkiye’nin en köklü okullarından Kabataş Erkek Lisesi’nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ve küfredildiği, ayrıca posterine zarar verildiği görüntüler ortaya çıktı.
Odatv‘de yer alan habere göre, okulun yatakhanesinde öğrencilerden biri, elindeki kesici alet ile “Sol vs. Atatürk” dedikten sonra Atatürk posterine zarar veriyor.
Elindeki postere art arda darbeler indirirken yanındaki arkadaşlarının da kahkahalar attığı görülen videoda, “Zaten çocuğu da yok, acımıyorum. En az 3 çocuk” dedikten sonra küfrettiği duyuluyor.
'DİSİPLİN' İŞLEMİ
Skandal olaya ilişkin Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada, olaya karışan öğrencilere disiplin işlemi uygulandığı belirtildi. Açıklamada, müdürlüğün olayla ilgili herhangi bir tepki ifadesi kullanmamış olması da dikkat çekti.
Açıklama şöyle:
"08.01.2022 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarihi Okulda Utanç Görüntüleri" başlıklı haberde geçen erkek öğrenci pansiyonundaki söz konusu olaya ilişkin işlemler, 20.12.2021 tarihinde okul yönetimince başlatılmış olup 27.12.2021 tarihinde ise olaya karışan öğrencilere Okul Disiplin Kurulunca Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre disiplin işlemi uygulanmıştır.
Bu kapsamda konuyu ayrıntılı olarak araştırmak ve inceleme/soruşturma işlemini yürütmek üzere müfettiş görevlendirmesi yapılmıştır."
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