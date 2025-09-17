Cumhuriyet Gazetesi Logo
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı gözaltında!

Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı gözaltında!

17.09.2025 10:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı gözaltında!

Muğla'da Köyceğiz Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltına alındı.

Muğla'da CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

DHA'nın aktardığına göre Köyceğiz Belediyesi'nde görevli personel, "Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve haksız maddi menfaat temin ettiği" gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı sonrası Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah operasyon düzenledi. Özgür Örnek, evinde gözaltına alındı.

Köyceğiz Belediyesi'nde ve şüphelinin evinde arama yapan ekipler, çok sayıda evrak ile dijital materyallere el koydu. 

 

İlgili Konular: #muğla #Köyceğiz

İlgili Haberler

TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan 2025-2026 Adli Yılı açılış töreninde belediyelere yönelik operasyonlara tepki
TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan 2025-2026 Adli Yılı açılış töreninde belediyelere yönelik operasyonlara tepki Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, 2025-2026 Adli Yılı açılış töreninde ''Bazı il ve ilçelerin seçilmiş belediye başkanlarına yönelik uygulamalar ve yine kayyum uygulamaları sadece kişilere değil halk iradesine de zarar vermektedir'' ifadelerini kullandı.
İşte AKP’ye geçeceği iddia edilen belediyeler!
İşte AKP’ye geçeceği iddia edilen belediyeler! Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partisinden istifa edip AKP’ye geçeceği doğrulandı. Yarın AKP'ye katılacağı öne sürülen belediyeler belli oldu.
CHP’de çözülme olmadı, AKP hiçbir şeyi umursamıyor, muhalefetin belediyelerine çengel atmaya yöneldi: Komisyon pamuk ipliğine bağlı
CHP’de çözülme olmadı, AKP hiçbir şeyi umursamıyor, muhalefetin belediyelerine çengel atmaya yöneldi: Komisyon pamuk ipliğine bağlı AKP kadroları, partilerinin erimesi noktasında gözü öyle karartmış durumda ki CHP’yi TBMM’de kurulan komisyon konusunda da kışkırtıyor.