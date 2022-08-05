KPSS skandalı tartışması sürüyor... CHP'li Engin Özkoç 'Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum' diyerek seslendi
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "ÖSYM soruşturmasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından fazla konuşmuyoruz. Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum. Çeteyi ortaya çıkarmazsanız siz de yanarsınız" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; 2022 KPSS’nin; bazı soruların Yediiklim Yayınevi’nin bir deneme sınavında daha önce yayınladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından iptal edilmesini değerlendirdi. Özkoç, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
“ÖSYM soruşturmasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından fazla konuşmuyoruz. ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır. Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum. Çeteyi ortaya çıkarmazsanız siz de yanarsınız!”
Video Haberler
- Toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu
- Servisçiler Odası Başkanı'ndan zam açıklaması
- Kocaeli'de domuzlar şehre indi
- Çöp evden çıkan çocuğu tanıyan doktor konuştu
- Sürücü direnince 'Kafasına sık' diye bağırdılar
- Yol çalışması sırasında 'havan topu mermisi' bulundu
- Korkutan deprem uyarısı: '7.2 büyüklüğünde...'
- Korku dolu anlar: Döner bıçaklı maganda terör estirdi
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu
- Benzin ve motorine indirim geliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'