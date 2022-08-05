KPSS skandalı tartışması sürüyor... CHP'li Engin Özkoç 'Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum' diyerek seslendi

05 Ağustos 2022 Cuma, 10:59

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç; 2022 KPSS’nin; bazı soruların Yediiklim Yayınevi’nin bir deneme sınavında daha önce yayınladığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından iptal edilmesini değerlendirdi. Özkoç, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

“ÖSYM soruşturmasıyla ilgili soruşturmanın selameti açısından fazla konuşmuyoruz. ÖSYM içindeki kirli çete mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır. Soruşturmayı yürütenleri uyarıyorum. Çeteyi ortaya çıkarmazsanız siz de yanarsınız!”