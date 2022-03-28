Kritik Kabine Toplantısı başladı

28 Mart 2022 Pazartesi, 16:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saray'daki toplantı, saat 15.45'te başladı.

Kabinenin ağırlıklı gündemi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları olacak. Erdoğan, yoğun diplomasisine devam ediyor. Hem Putin hem de yaptığı görüşmeler savaşın sona ermesi için kritik önem taşıyor.

BOĞAZLARDAKİ MAYIN TEHLİKESİ: BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Karadeniz'de döşenmiş bazı mayınların serbest kalması neticesinde ortaya çıkan tehlike de gündemde olacak. Tedbirlere ilişkin son durum konuşulacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu konuya ilişkin sunum yapacak.

ASGARİ ÜCRETE 'YENİ ZAM' İDDİASI

Kabine'nin bir diğer başlığı ekonomi olacak. Her alanda peş peşe gelen zamların ardından asgari ücretli maaşlarında güncelleme beklentisine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretliye ilave zam le ilgili yıl ortasında adım atabileceğini söylemişti. Bu çerçevede asgari ücretlinin yanı sıra emeklilerin de beklentileri değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bilgi vermesi bekleniyor.

TURİZMDEKİ GELİŞMELER

Havalar ısınırken turizm sektörünün canlandırılmasına ilişkin çalışmalara da hız veriliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turistlerin yoğun olarak gelmesi beklenen ülkelerle görüşmelerini sürdürüyor. Detaylara ilişkin gelişmeleri toplantıda aktaracak.

TERÖRLE MÜCADELE

Kabine Toplantısı'nda yurt içinde yapılan terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Özellikle FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlar ele alınacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Salgınla mücadelede gelinen son durumda Kabine'nin masasında olacak. Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.