Son Dakika: Erdoğan: Kabine görevleri de bayrak yarışıdır

15 Mart 2022 Salı, 20:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz" açıklamasında bulundu.

Sözlerine Kabine'de yaşanan görev değişikleri ile ilgili başlayan Erdoğan, "Kabine görevleri de bayrak yarışıdır. 8 değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Kabinesini sürekli ve dinamik tutacak adımları attık" dedi.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin de konuşan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna'ya giderek temaslarda bulunacağını bildirdi.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sözlerime 4 Mart'ta kabinemize katılan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye hoşgeldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin tarım ve gıda sektörünün önemini daha da arttırdığı dönemde Vahit hocamızın çiftçilerimizin, ormancıların vizyonunu geliştirecek faaliyetlere imza atacağına inanıyorum.





Hayatın her alanında olduğu gibi Kabine'deki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık.





Dışişleri Bakanımızı bugün Rusya'ya gönderiyorum. Yarın Moskova'da temaslarda bulunacak, perşembe günü de Ukrayna'ya geçecek.



Hayatın her alanında olduğu gibi kabinedeki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık.

MUHALEFETİ HEDEF ALDI, MEVCUT YÖNETİM SİSTEMİNİ ÖVDÜ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkanlar ortaya kayda değer bir alternatif koyamadılar. Tek söyledikleri her şeyi eskiye döndürecekler. Geçtiğimiz yıl yeni anayasayla ilgili muhalefetten tekliflerini beklediğimizi söylemiştik. Ortaya tek bir metnin koyamadığını üzüntüyle gördük.





Yurt dışında hazırlanmış bir raporu kendi çalışmalarıymış gibi kamuoyuna çıkaranların ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda fikir çilesi çekmedikleri ortadadır. İçinde dişe dokunur herhangi unsur olmayan, dışarıdan ithal sistemi teklifi değil masadaki yer, koridordaki sıra kavgasıdır.





Yeni yönetim sistemimizin 2018'den 2023'e kadarki ilk dönem uygulaması daha sonraki iyileştirmelere veri sağlayacak, rehberlik edecektir. Dünyanın hiçbir yerinde yönetim sistemleri durağan değildir. Sürekli geliştirilen dinamik süreçlerdir. Şu tarihi dönemin sonuçlarını da göz önünde bulundurarak 2023 seçimleri sonrası milletimizle birlikte bu muhasebeyi yaparak daha mükemmele hep birlikte yol yürümeyi sürdüreceğiz.





Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün cazibesinin en somut tezahürlerinden biri Antalya Diplomasi Forumu'dur. 3 gün süren foruma dünyanın dört bir yanındaki 75 ayrı ülkeden, 17 devlet, hükümet başkanı, 80 bakan ve 39 uluslararası teşkilat temsilcisi katıldı.





Taraflar arasında 200 civarında görüşme gerçekleştirildi. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptıkları toplantı hiç şüphesiz en ses getiren faaliyetti. Bu temas diplomasi ve diyalog kapıları açması bakımından çok önemliydi.

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