Küba'ya ABD yaptırımlarına karşı Ankara'da film gösterimi: Gelirler bağış için kullanılacak

José Martí Küba Dostluk Derneği, Küba’ya ABD yaptırımlarına karşı 19-20 Haziran tarihlerinde, Ankara Çankaya’da yer alan Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde film gösterimi düzenleyecek.
Etkinlik, 19 Haziran Cuma günü saat 20.00’de, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacios’un katılımıyla başlayacak. Ardından Işık Dağı filminin gösterimi yapılacak.
20 Haziran Cumartesi günü ise saat 15.00’ten itibaren, Kangamba, Umut Adına, Sağlığa!, Gazze’den Küba’ya ve Kübalı Sağlıkçılar Maraş’taydı filmleri gösterilecek.
6 film için toplam bilet fiyatı 800 TL. Bu bedelin, “Küba’ya Güneş Topluyoruz” kampanyasına aktarılacağı bildirildi.