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Küba'ya ABD yaptırımlarına karşı Ankara'da film gösterimi: Gelirler bağış için kullanılacak

Küba'ya ABD yaptırımlarına karşı Ankara'da film gösterimi: Gelirler bağış için kullanılacak

19.06.2026 17:21:00
Güncellenme:
ANKARA/Cumhuriyet
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Küba'ya ABD yaptırımlarına karşı Ankara'da film gösterimi: Gelirler bağış için kullanılacak

ABD yaptırımlarına karşı “Küba’ya Güneş Topluyoruz” kampanyasına destek için Ankara’da film gösterimi düzenlenecek. José Martí Küba Dostluk Derneği’nin etkinliği bugün ve yarın, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek.
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José Martí Küba Dostluk Derneği, Küba’ya ABD yaptırımlarına karşı 19-20 Haziran tarihlerinde, Ankara Çankaya’da yer alan Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde film gösterimi düzenleyecek.

Etkinlik, 19 Haziran Cuma günü saat 20.00’de, Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacios’un katılımıyla başlayacak. Ardından Işık Dağı filminin gösterimi yapılacak.

20 Haziran Cumartesi günü ise saat 15.00’ten itibaren, Kangamba, Umut Adına, Sağlığa!, Gazze’den Küba’ya ve Kübalı Sağlıkçılar Maraş’taydı filmleri gösterilecek.

6 film için toplam bilet fiyatı 800 TL. Bu bedelin, “Küba’ya Güneş Topluyoruz” kampanyasına aktarılacağı bildirildi.

İlgili Konular: #Küba Devrimi #Emperyalizm

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