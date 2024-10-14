Tanju Özcan'dan Mustafa Destici'ye: Vergisinden maaş aldığın rakı fiyatından haberin yok

Yayınlanma: 14.10.2024 - 21:22

Güncelleme: 14.10.2024 - 21:22

BBP (Büyük Birlik Partisi) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Savunma Sanayi Fonu' için, "Atatürkçülük adı altında, Atatürk ve laiklik kelimelerinin arkasına saklanarak devlet, vatan din düşmanlığı yapıyorlar. Benim tavsiyem şu, onun vermediği 750 lirayı da biz veririz, bu millet verir. Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Destici'ye tepki geldi. "Yüzde 1 oyun yok türlü türlü huyun var" diyen Özcan, "Ayrıca senin ülkeden haberin olmadığı gibi vergisinden maaş aldığın rakı fiyatından da haberin yok" dedi.

Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Sayın Mustafa Destici %1 oyun yok türlü türlü huyun var… Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım. Öyle “Hain”, “Bunlar düşmanla iş birliği yapar” şeklindeki çirkin söylemlerinizi size aynen iade ediyorum.

Alınmak istenen vergi “Deli Dumrul” vergisi gibi bir şey. Daha önce deprem için toplanan paralar nereye harcandıysa, bu paraların da oraya harcanacağını düşünüyorum. Savunma Sanayi’ni desteklemek adı altında toplanacak bu paralar, Cumhurbaşkanı’nın itibarını korumak için kullanılacaktır. Ayrıca senin ülkeden haberin olmadığı gibi vergisinden maaş aldığın rakı fiyatından da haberin yok. Aldığın maaşı bir hesapla, ne kadarı alkolden alınan vergiden ödeniyor buna bir bak, ondan sonra otur diğer ortaklarınla birlikte sen DEM’len."