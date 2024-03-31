Küçükçekmece 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Küçükçekmece'de seçimi kim kazandı? Küçükçekmece Belediye başkanı kim oldu?
Küçükçekmece seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Küçükçekmece'de hangi aday ne kadar oy aldı? Küçükçekmece Belediye başkanı kim oldu?
Küçükçekmece yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Aziz Yeniay
CHP
Kemal Çebi
İYİ Parti
Mümin Günler
DEM Parti
Berivan Demir
Yeniden Refah
Mehmet Yavan
Zafer Partisi
Emre Met
Saadet
Mustafa Kurdaş
Memleket
Mikail Yılmaz
HÜDA PAR
Maruf İçke
DEVA Partisi
Lokman Alpaydın
KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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