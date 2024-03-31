Küçükçekmece 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Küçükçekmece'de seçimi kim kazandı? Küçükçekmece Belediye başkanı kim oldu?

Küçükçekmece seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Küçükçekmece'de hangi aday ne kadar oy aldı? Küçükçekmece Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:23
Küçükçekmece 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Küçükçekmece'de seçimi kim kazandı? Küçükçekmece Belediye başkanı kim oldu?
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Küçükçekmece yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Aziz Yeniay

CHP

Kemal Çebi

İYİ Parti

Mümin Günler

DEM Parti

Berivan Demir

Yeniden Refah

Mehmet Yavan

Zafer Partisi

Emre Met

Saadet

Mustafa Kurdaş

Memleket

Mikail Yılmaz

HÜDA PAR

Maruf İçke

DEVA Partisi

Lokman Alpaydın

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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